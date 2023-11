Não fosse considerado um jogo tão decisivo na briga pelo título, Villasanti poderia ser preservado contra o Botafogo, na quinta-feira (9). De acordo com relatórios internos do Grêmio, o volante é um dos atletas mais desgastados do elenco. A revelação foi feita pelo técnico Renato Portaluppi que, após a vitória sobre o Bahia, comentou as lesões musculares sofridas por Geromel e Pepê.