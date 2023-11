O Grêmio alcançou a quarta vitória seguida no Brasileirão e se manteve na briga pelo título. O 1 a 0 contra o Bahia, na Arena, no sábado, mais os outros nove pontos conquistados nas últimas três rodadas permitiram ao Tricolor se aproximar do líder Botafogo e permanecer com a esperança de quebrar seca que já dura 26 anos.