O Grêmio terá duas semanas "livres" antes do próximo duelo pelo Brasileirão, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, no dia 26. Entretanto, a equipe tem dois desfalques garantidos: Bruno Alves, expulso contra o Corinthians, e Villasanti, que recebeu o terceiro cartão amarelo. São seis alternativas para substituição da dupla.