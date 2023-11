O Grêmio terá um reforço importante no meio-campo para o jogo contra o Goiás, nesta quinta (30). Após cumprir suspensão, o volante Villasanti retornará naturalmente ao time titular. Por isso, e pelo contexto da partida, contra um adversário da parte de baixo da tabela, a tendência é de que o técnico Renato Portaluppi abra mão do esquema com três zagueiros, utilizado na derrota para o Atlético-MG, no domingo (26).