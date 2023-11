Luis Suárez agora também é cidadão porto-alegrense. O centroavante do Grêmio recebeu, na tarde desta terça-feira (28), esta honraria em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores. Foi a segunda homenagem do dia ao uruguaio e serviu como uma oportunidade para muitos gremistas tomarem os espaços do Plenário Otávio Rocha para tentar ver o ídolo de perto.