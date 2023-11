O título de campeão brasileiro ainda segue improvável, mas o Grêmio ficou mais próximo de conquistar um lugar na próxima Libertadores, em cálculo feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, especializado em cálculos no futebol. Com a vitória sobre o Coritiba e os resultados paralelos da 31ª rodada do Brasileirão, o time de Renato Portaluppi atingiu os 90% de probabilidade de conquistar um no principal torneio da América do Sul em 2024. Já as chances de ser erguer a taça em dezembro estão em 3,7%.