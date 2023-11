A virada sofrida para o Palmeiras após abrir 3 a 0 no placar, na noite desta quarta (1º), acendeu o alerta sobre a possibilidade de o Botafogo perder o título do Brasileirão. Líder desde a terceira rodada, o time carioca chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado ao final do primeiro turno. GZH lembra outros clubes que venceram o primeiro turno do Brasileirão na era dos pontos corridos e acabaram sem a taça.