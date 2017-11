O Lanús está na final da Libertadores depois de dois duelos dificílimos contra adversários argentinos. Entretanto, as partidas de ida, jogando fora de casa, preocupam muito o técnico Jorge Almirón.

O treinador elogiou a postura dos seus atletas contra o River Plate e disse que, mesmo não estando muito bem na tabela do campeonato argentino (10º colocado), vai ter que começar a poupar jogadores. Neste sábado, às 15h, a equipe encara o Olimpo em casa com apenas três titulares relacionados.

— Hoje, a minha cabeça está no Olimpo. Queremos seguir competitivos na Argentina. Por mais que estejamos na final da Libertadores, precisamos ter seriedade no campeonato nacional. Me doeu perder de 4 a 0 (para o Huracán na última rodada, também preservando jogadores) — confessou.