Logo na saída do gramado depois daquele que pode ser considerado um dos jogos mais incríveis da história da Libertadores , o técnico do Lanús, Miguel Almirón, não poupou palavras para comentar sobre o feito de seus comandados.

A respeito de qual a importância de conseguir avançar à decisão do torneio, o treinador não teve dúvidas em concordar que a qualificação obtida à decisão, mesmo já tendo no currículo um título do Campeonato Argentino, foi a maior conquista até aqui de sua trajetória como técnico:

Questionado sobre a declaração em que disse que enfrentar o Grêmio ou o Barcelona-EQU na final "não seria tão complicado", o comandante do Lanús garantiu que em nenhum momento quis menosprezar o poderio da equipe brasileira, que está com a classificação encaminhada:

— Não creio, porque as pessoas do futebol sabem que sou muito respeitoso com os rivais. O Grêmio tem uma grande história, o Barcelona também, eu tenho pouco tempo trabalhando e a história desses clubes é muito maior do que algo que eu possa dizer.