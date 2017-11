Com a primeira classificação para uma final da Libertadores, a torcida do Lanús explodiu em alegria após a histórica "remontada" sobre o River Plate com a vitória por 4 a 2 em La Fortaleza. Mas a comemoração não foi completa. O ex-técnico do clube, Ramón Cabrero, que conduziu a equipe argentina ao seu primeiro título nacional, em 2007, morreu aos 69 anos vítima de um AVC .

Depois, o Lanús realizará somente mais uma partida, em 18 de novembro, contra o Defensa y Justicia, antes do jogo de ida com o Grêmio, na Arena, dia 22. Além disso, o clube pedirá o adiamento do jogo com o Godoy Cruz, marcado para o dia 26, entre as duas partidas da decisão.