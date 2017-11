EITAN ABRAMOVICH / AFP

No futebol profissional desde 1999, mas já empilhando gols nas categorias de base do River Plate anos antes, o argentino José Sanz é um atacante da velha escola. Na carteira de trabalho, 18 longos anos com carimbos de 16 clubes, entre a Primeira e a Segunda divisões argentinas, no desconhecido Rivadavia, no super popular River, no moribundo futebol do Oriente Médio ou no sanguíneo Lanús desta quarta-feira (31) – está escrito: centroavante. É fácil ler, "centroavante de carteirinha".

Clássico número 9, José Sand, 1m83cm, é cria de grande área, testado em quatro países. Marcou oito gols na Libertadores, como Scocco, do River, e Chumacero, do The Strongest, mas nenhum de cabeça. Só ele continua em pé no torneio. Fez dois na histórica vitória (4 a 2) sobre o River, que o formou, 39 estufadas de redes em 49 partidas pelo grená Lanús.

Perto dos 40 anos, ele pediu ao treinador que anulasse a sua função defensiva nas partidas. Estava preocupado com o fôlego. O técnico Jorge Almirón negou. Exigiu marcação. O futebol pede. Sand topou o desafio. Mas não joga 90 minutos inteiros. Sai antes. A idade bate nas pernas.

O veterano atacante não tem só faro de gol, é a voz da torcida do Lanús, mesmo nome da cidade mais densamente povoada da região metropolitana de Buenos Aires. Faz coro. Reclama da insegurança em torno do estádio, do preço dos lanches e do alto valor dos ingressos dos jogos. Reclama do tratamento da imprensa, do treinador e dos apaixonados torcedores que, quando ele esquece o caminho do gol, o criticam. Reclama dos que dizem palavrões, dos que falam mal da sua mulher, de tudo.

Sand tem voz quando o gol sai ou não, ainda mais agora, finalista da Libertadores e na espera de Grêmio ou Barcelona-EQU. O Lanús adora Sand.