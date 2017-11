Natural de Santander, na Espanha, Cabrero atuou no Lanús como jogador nos anos 60, mas fez história no clube, no entanto, como treinador, quando conquistou o inédito título do Campeonato Argentino 2007. Em 2008, foi o técnico na primeira participação do clube na Copa Libertadores na história. O seu último trabalho foi no Atlético Nacional, da Colômbia, em 2010.