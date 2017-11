A ausência de Lucas Barrios na partida contra o Barcelona-EQU, na Arena, levantou dúvidas em relação à condição física do centroavante. Levando-se em conta a declaração do médico gremista Márcio Bolzoni, no entanto, o torcedor tricolor pode ficar tranquilo: o jogador não preocupa para as finais contra o Lanús.