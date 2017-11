E é nela que o clube já pensa. Embora trate de dizer que usará titulares em algumas partidas do Brasileirão, a fim de dar ritmo de jogo aos atletas, Renato já precisou até falar sobre favoritismo no duelo entre Grêmio e Lanús.

— Muito cedo para dizer se joga o Barrios, fulano, ciclano. Na minha cabeça é (hora de) comemorar a passagem à final. No dia a dia vamos vendo. Quanto ao Cícero, uma coisa precisa ser entendida. As pessoas não pensam no momento do jogador. Estava parado havia quase três meses. Aí vão perguntar por que começar com ele? Porque tem muitas qualidades. Chuta bem, tem bola aérea boa, se mexe bem, abre espaço. E por que não fez gol de cabeça? Porque precisa ritmo e se pega ritmo jogando. Vai ajudar muito na final, tenho certeza.