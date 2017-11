O jogo na Arena não teve vida própria. Ele foi uma continuação do 3 a 0 no Equador . Aquele resultado até certo ponto esdrúxulo entrou em campo totalmente. O Grêmio desacelerou. Deu a bola ao Barcelona, que não sabia o que fazer e começou a tentar jogadas individuais com seus extremas, Marcos Caicedo e Esterilla. E a adotar o Balonismo F.C. Lucidez? Nenhuma. Por isso o jogo ficou feio.

Com Everton no lugar de Fernandinho, e Jael no de Cícero, o time melhorou, ajudado pelo espaço que um adversário, a esta altura kamikaze e cheio de atacantes, ofertava. Por pouco não veio ao menos o empate, até porque os equatorianos cansaram. Vieram quase direto do aeroporto para a Arena. A vaga na final veio com derrota de 1 a 0 e vitória do pragmatismo no placar agregado. Que venha o azarão Lanús, na quinta final de Libertadores do Grêmio.