A classificação à final da Libertadores de 2017 até poderia ter sido mais tranquila, mas o Grêmio chegou à sua quinta decisão do torneio sul-americano mesmo perdendo para o Barcelona nesta quarta-feira por 1 a 0. O destaque realmente ficou para a torcida tricolor. Os 54.128 torcedores bateram o recorde do ano na Arena do Grêmio.