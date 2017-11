No dia 28 de dezembro de 2012, em meio às festividades de fim de ano, o Grêmio fez o anúncio de quatro reforços para a temporada seguinte: Follmann, Bressan, Paulinho e Ramiro (todos vindos do Juventude). Desde lá, este último invariavelmente tem sido peça importante dos treinadores que passaram pela Arena. Pois nesta quarta-feira, em um jogo grande de Libertadores , Ramiro terá uma noite especial, completando 200 partidas pelo Tricolor.

Do atual elenco, apenas Marcelo Grohe (351), Douglas (235) e Luan (208) somam mais jogos pelo Grêmio do que Ramiro. O volante sempre teve destaque nos grupos gremistas pela sua polivalência, ora como titular ora como reserva: atua como lateral, volante e até meia. São 18 gols com a camisa do clube, além de dez assistências e um título conquistado (a Copa do Brasil de 2016).