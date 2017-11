Nas edições de 2002-03, quando chegou às semifinais e quartas de final, respectivamente, o atual treinador da Seleção Brasileira dirigiu o Grêmio em 22 partidas, com 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já Renato foi técnico gremista na campanha de 2011, quando parou nas oitavas de final, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Neste ano de 2017 ele já computa 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, totalizando 21 jogos. Caso confirme a vaga ma decisão, Renato passará a ser o técnico do clube com mais jogos em Libertadores.