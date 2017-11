O Lanús é o primeiro finalista da Copa Libertadores após a épica vitória sobre o River Plate . Nesta quarta-feira (1), Grêmio e Barcelona-EQU definem o segundo classificado para as partidas marcadas para 22 e 29 de novembro, com o segundo jogo definido para o Estádio Ciudad de Lanús, na grande Buenos Aires.

Como todos os detalhes são importantes, a questão disciplinar também pode pesar. Primeiro finalista do torneio, o Lanús terá cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos na primeira final — seja ela em Porto Alegre ou Guayaquil. Após a partida contra o River, o goleiro Esteban Andrada, o lateral José Gómez, o zagueiro Braghieri, o volante Marcone e o meia Román Martínez acumulam dois cartões e correm o risco de não disputar a a segunda partida decisiva.

Por outro lado, com ampla vantagem construída no primeiro jogo, o Grêmio entra em campo nesta quarta sem nenhum pendurado, mas com sete jogadores ameaçados de receberam uma segunda advertência, ficando dessa forma pendurados no jogo de ida da final. São eles: o goleiro Marcelo Grohe, os laterais Edilson e Cortez, os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann e os atacantes Lucas Barrios e Fernandinho.