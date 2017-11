Marcelo Grohe – No primeiro tempo, defesa importante em chute cruzado de Marcos Caicedo. O herói de Guayaquil não teve culpa no gol. Nota 6.

Edilson - Uma atuação abaixo das últimas. Apenas uma vez perturbou a defesa do Barcelona em um avanço pela direita. Pareceu preocupado com o desconforto muscular. Nota 6.

Geromel - Travou um duelo particular com o perigosíssimo Álvez. Muitas vezes resolveu a situação na base dos balões. Cresceu muito no segundo tempo. Nota 6.