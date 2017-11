O Grêmio enfrenta o Flamengo, neste domingo (05), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e não contará com o goleiro Marcelo Grohe.

Titular absoluto do gol gremista e destaque na primeira semifinal contra o Barcelona-Equ, o camisa 1 ganhou um descanso neste final de semana, já que a ideia do técnico Renato Portaluppi é dar mais ritmo para Paulo Victor, ex-jogador do próprio Flamengo.