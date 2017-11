Lauro Alves / Agencia RBS

Trabalhar em um jornal como ZH tem alguns privilégios. Um deles é a chance de ler o que será publicado antes dos leitores. É, também, um dever de ofício, mais ainda para quem é instado a opinar. Quanto mais informação, melhor. Quando soube que o Adriano de Carvalho faria uma entrevista com Luan, aguardei com certa ansiedade. Dela dependeria esta coluna.

Impressionei-me com a maturidade de Luan neste longo processo de renovação de contrato. Ele nunca deixou as incertezas, ao longo de mais de um ano, interferirem em seu rendimento cada vez melhor. Nem mesmo as críticas da torcida, quando perdeu pênalti na semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar: na final olímpica, contra a Alemanha, ele acertou no Maracanã lotado e pressão total. Errar é do jogo.

Sabia que disso dependia o rendimento do time e, portanto, de seus companheiros. E da torcida, claro, porque um clube de futebol só existe se tiver como objetivo final dar alegrias a quem o sustenta. O nome disso é responsabilidade. Lesionado, concentrou-se no tratamento. Antes de falar sobre a entrevista das páginas 40 e 41 desta edição, um breve parêntese.

Um nome importante para o final feliz da novela foi o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. Sem aparecer e, portanto, sem o desgaste das entrevistas e do diz-que-diz natural nestes casos, ele se revelou decisivo na aspereza dos números e dos avanços e recuos. Luan reduziu a pedida salarial. O Grêmio concordou na multa rescisória de 18 milhões de euros e, assim, garantiu mais um peça a dispor em seu ciclo ordenado e inteligente de venda de jogadores. O Brasil é formador e vendedor de talentos. Não há como fugir desta dura realidade. Fecha parênteses.

Corri para ler a entrevista. Queria me certificar de uma percepção. Logo após o jogo com o Barcelona, é claro que os repórteres correram para Luan. Rápido e certeiro, o Julio César Santos, da RBS TV, perguntou:

– Dá para prometer o título?

O camisa 7 pensou tirou de letra, como se fosse um veterano:

– Olha, se der para combinar antes com o Lanús...

Luan em nada lembra aquele menino tímido de cinco anos atrás, que o Grêmio evitava escalar em entrevistas para protegê-lo de algo com o qual não lidava bem e nem se sentia à vontade. Agora fala com autoridade e até alguma desenvoltura. As respostas do camisa 7 a ZH confirmaram minha percepção. Luan está pronto, sim, para para ser capitão.

Há dois tipos de capitão. O primeiro é o da liderança do verbo, do diálogo, da ascendência. O outro é o que nasce do respeito e admiração pelo talento. O festeiro Romário nunca foi exemplo para ninguém. Messi é mudo. Neymar só não é capitão da Seleção porque disse a Tite que não queria mais, apesar de seus pitis. Os jogadores respeitam quem decide. Sem comparações, Luan seria capitão segundo este perfil. No universo gremista, agora mais maduro, ele é o melhor. Disparado. Está preparado para mais esse passo.