Lauro Alves / Agencia RBS

Quem apita Grêmio x Flamengo, neste domingo (5), às 17h, é o paulista Raphael Claus. O jogo da Arena do Grêmio será o décimo quinto do juiz da Fifa na Série A do Brasileirão.

Ele só não foi mais escalado do que Anderson Daronco, o recordista da competição em 2017. O gaúcho chegará ao confronto de número 16 no clássico Corinthians x Palmeiras.

Claus não está em desvantagem somente no ranking de jogos na comparação com o juiz do Rio Grande do Sul. No cenário da arbitragem, nacional e internacional, Daronco também vive melhor momento.