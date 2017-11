“Graças a Deus ele estava impedido”. A frase dita pelo goleiro Edson Kölln no intervalo do jogo contra o Inter resume o alívio sentido pelo jogador do CRB. No momento em que o assistente Bruno Boschilia levantou a bandeira e o árbitro Rodolpho Toski Marques marcou a posição irregular de William Pottker, o frango levado por ele estava anulado. Foi uma falha gigantesca. Uma bola fraca que escapou entre as mãos e depois passou entre as pernas de Edson.