Márcio Neves

O Grêmio realizou na manhã desta terça-feira (17) seu último treino em Curitiba, antes da viagem que acontecerá à tarde para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians. A grande expectativa mais uma vez estava relacionada à participação de Luan, que voltou a se movimentar de forma natural a exemplo do que acontecera nos dois treinos anteriores na capital paranaense.

Segundo o médico Marcio Dornelles, o jogador não relatou desconforto algum até o momento, o que deixa sua participação no jogo de quarta-feira muito próxima.

O trabalho desta manhã teve a primeira parte fechada em virtude de exigência do Atlético-PR. Quando os portões foram abertos, um recreativo era realizado sem as presenças de Ramiro, que corria em torno do campo, e Edilson, que observou os companheiros ao lado da comissão técnica. Apesar disso, eles não preocupam para o jogo contra o Corinthians.

Agora, a escalação do camisa 7 depende da conversa que ele terá com o técnico Renato. No último domingo, após a partida contra o Coritiba, o treinador chegou a dizer que Luan "estava chato" de tanto que tem insistido para voltar a jogar.