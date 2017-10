No jogo do primeiro turno, dia 25 de junho, Luan (E) desperdiçou pênalti e Corinthians de Cássio venceu por 1 a 0, na Arena Bruno Alencastro / Agencia RBS

Um turno e 115 dias depois, Grêmio e Corinthians voltam a se encontrar pelo Brasileirão. A distância na tabela, que era de um ponto antes do jogo do primeiro turno, na 10ª rodada, aumentou para nove. Mas uma vitória da equipe de Renato Portaluppi amanhã, no Itaquerão, daria nova vida ao campeonato, já que a vantagem paulista cairia para seis pontos.

Mesmo dividindo atenções com a Libertadores, em que enfrentará o Barcelona, de Guayaquil, na semifinal, o Grêmio trata o jogo com o Corinthians como uma decisão. E a queda de desempenho do líder nos últimos jogos traz motivação aos gaúchos. Como efeito de comparação, o time paulista teve, no primeiro turno, 82% de aproveitamento. No returno, o percentual caiu para 40% - somou 11 pontos em nove rodadas, ou em 27 possíveis.

No entanto, o Grêmio ainda não conseguiu aproveitar as oscilações do Corinthians. Se no primeiro turno a equipe de Renato teve 68% de aproveitamento, a campanha no returno é pior do que o líder: 37% - obteve 10 pontos, um a menos do que o rival pelo título, nas mesmas nove rodadas.

— Nenhuma equipe consegue manter o mesmo nível o ano todo. São muitos jogos, tem lesões, é muito desgastante. Mas, ainda assim, Grêmio e Corinthians estão de parabéns por tudo o que estão fazendo— diz Arthur, volante do Grêmio, ao analisar a queda de rendimento dos dois times.

Desde o confronto com o Corinthians no primeiro turno, em 25 de junho, em que o Grêmio foi derrotado em casa por 1 a 0, gol de Jadson, com direito a pênalti perdido por Luan, a vantagem do líder nunca baixou de quatro pontos. A maior distância registrada ocorreu na 27ª rodada, após a derrota gremista para o Cruzeiro e a vitória paulista sobre o Coritiba, que foi de 12 pontos.

— Não adianta ficar pensando (no título), perdemos muitos pontos que não podíamos ter perdido. Não deixamos de lado o título, mas nosso pensamento maior é garantir a vaga para a Libertadores ano que vem — observa o técnico Renato.

Em relação ao confronto do primeiro turno, o Grêmio não terá o volante Michel, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, e o atacante Pedro Rocha, vendido ao Spartak Moscou, da Rússia. Outro que atuou naquela tarde domingo e que não está mais no grupo de Renato é o meia argentino Gastón Fernández, que entrou no decorrer da partida.

O Corinthians também não deverá ter dois jogadores que participaram daquela vitória: o zagueiro Pablo, que se recupera de uma contratura muscular na coxa esquerda, e o volante Paulo Roberto, que deve ficar no banco para a volta do titular Gabriel, liberado após cumprir suspensão de dois jogos.

— O Corinthians, assim como o Grêmio e o Santos, tem um time, mas não um grupo. Lesões e queda de rendimento individual prejudicam o todo. E o mais importante: a campanha do primeiro turno era surreal. Ninguém faz 82% de aproveitamento no mundo. O Corinthians fez. E será campeão por isso— opina Marco Aurélio Souza, repórter setorista do clube da Rede Globo.





Desempenho do Grêmio

1º turno - aproveitamento de 68%

2º turno - aproveitamento de 37%

Desempenho do Corinthians

1º turno - aproveitamento de 82,4%

2º turno - aproveitamento de 40,7%

As escalações no último jogo, dia 25 de junho

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson (Éverton), Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Arthur (Fernandinho); Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Gastón Fernández); e Lucas Barrios.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto (Camacho) e Maycon; Jadson, Rodriguinho (Marquinhos Gabriel) e Ángel Romero (Clayson); e Jô.

A oscilação de Grêmio e Corinthians desde o primeiro confronto

Desde a 10ª rodada, quando as duas equipes se enfrentaram na Arena, a menor diferença chegou a ser de apenas quatro pontos, chegou a 12 e hoje está em nove.

10ª rodada

Grêmio 0x1 Corinthians

Diferença: quatro pontos

11ª rodada

Palmeiras 1x0 Grêmio

Corinthians 1x0 Botafogo

Diferença: sete pontos

12ª rodada

Grêmio 0x2 Avaí

Corinthians 2x0 Ponte Preta

Diferença: 10 pontos

13ª rodada

Flamengo 0x1 Grêmio

Palmeiras 0x2 Corinthians

Diferença: 10 pontos

14ª rodada

Grêmio 3x1 Ponte Preta

Corinthians 2x2 Atlético-PR

Diferença: oito pontos

15ª rodada

Vitória 1x3 Grêmio

Avaí 0x0 Corinthians

Diferença: seis pontos

16ª rodada

São Paulo 1x1 Grêmio

Fluminense 0x1 Corinthians

Diferença: oito pontos

17ª rodada

Grêmio 1x1 Santos

Corinthians 1x1 Flamengo

Diferença: oito pontos

18ª rodada

Atlético-GO 0x1 Grêmio

Atlético-MG 0x2 Corinthians

Diferença: oito pontos

19ª rodada

Grêmio 2x0 Atlético-MG

Corinthians 3x1 Sport

Diferença: oito pontos

20ª rodada

Botafogo 1x0 Grêmio

Chapecoense 0x1 Corinthians

Diferença: 11 pontos

21ª rodada

Grêmio 0x0 Atlético-PR

Corinthians 0x1 Vitória

Diferença: 10 pontos

22ª rodada

Grêmio 5x0 Sport

Corinthians 0x1 Atlético-GO

Diferença: sete pontos

23ª rodada

Vasco 1x0 Grêmio

Santos 2x0 Corinthians

Diferença: sete pontos

24ª rodada

Grêmio 0x1 Chapecoense

Corinthians 1x0 Vasco

Diferença: 10 pontos

25ª rodada

Bahia 1x0 Grêmio

São Paulo 1x1 Corinthians

Diferença: 11 pontos

Obs.: o Grêmio perdeu o 2º lugar para o Santos

26ª rodada

Grêmio 1x0 Fluminense

Cruzeiro 1x1 Corinthians

Diferença: nove pontos

27ª rodada

Grêmio 0x1 Cruzeiro

Corinthians 3x1 Coritiba

Diferença: 12 pontos