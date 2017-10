Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na próxima quarta, o Grêmio de Renato vai até São Paulo tentar a última cartada para continuar vivo na luta pelo título do Brasileirão contra do Corinthians, no Itaquerão. Além da dificuldade de encarar o líder, o time gaúcho precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido na casa do time paulista.

Desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, o Grêmio jogou em Itaquera em três vezes, conquistando dois empates e uma derrota. Para piorar o retrospecto, o time gaúcho só marcou um gol e levou dois. Confira abaixo um resumo dos jogos do Grêmio no Itaquerão.

2014 – Corinthians 1 x 0 Grêmio

Na primeira visita a Itaquera, o Grêmio era comandado por Felipão e tinha um ataque formado por Luan, Dudu e Barcos. Apesar da qualidade no sistema ofensivo, quem comandou as ações foi o Corinthians, que obrigou Marcelo Grohe a fazer várias defesas. O gol da vitória paulista saiu no final com Paolo Guerrero.

2015 – Corinthians 1 x 1 Grêmio

Na segunda partida, o Grêmio teve uma atuação mais equilibrada. O técnico Roger Machado montou um sistema defensivo sólido e conseguiu surpreender os paulistas com o atacante Bobô. Em desvantagem, Tite colocou o time paulista no ataque e, na base da pressão, Renato Augusto deixou tudo igual.

2016 – Corinthians 0 x 0 Grêmio