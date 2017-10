André ¿?vila e Daniel Augusto Jr / Agênica RBS e Agênica Corinthians

Três meses e 23 dias depois do confronto que chegou a ser chamado de "final antecipada", Grêmio e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18) pelo Brasileirão. Se naquela oportunidade na Arena, as duas equipes chegaram separadas por apenas um ponto, desta vez a situação é bem mais confortável para os paulistas, que a partir daquela vitória por 1 a 0 arrancaram para uma histórica campanha no primeiro turno e construíram uma quase inatingível diferença para os concorrentes.

E neste período muita coisa mudou. O Corinthians sempre se manteve na liderança, mesmo com a irregularidade do segundo turno, enquanto o Grêmio avançou às semifinais da Libertadores, apesar de uma doída eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, e da queda de rendimento no Brasileirão.

Se no jogo do 25 de junho, diante de 54.022 torcedores na Arena, o Grêmio chegou a entrar em campo com um certo favoritismo em virtude das grandes atuações anteriores, em Itaquera o time de Renato Portaluppi buscará dar vida ao campeonato e manter vivo o sonho de conquista do título, mesmo que o discurso do momento seja de apenas retomar o foco e o ritmo para a partida do dia 25, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela semifinal da Libertadores.

— Não adianta ficar pensando (no título), perdemos muitos pontos que não podíamos ter perdido. Não deixamos de lado o título, mas nosso pensamento maior é garantir a vaga para a Libertadores ano que vem — disse Renato após a vitória sobre o Coritiba.

Na partida de quarta, Renato deverá ter o retorno de Luan, que não atua 90 minutos desde a derrota para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, no dia 23 de agosto. Neste período de 55 dias, o camisa 7 entrou em campo em duas oportunidades. Ele atuou nove minutos pela Seleção Brasileira contra o Equador, dia 31 de agosto, e participou de cinco minutos da vitória sobre o Botafogo, nas quartas de final da Libertadores, no dia 20 de setembro, quando já tinha sofrido uma lesão muscular na coxa direita, detectada em 7 de setembro.

— Perguntem para o Renato — disse Luan ao ser questionado se irá atuar em São Paulo, ainda no vestiário do estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O Corinthians também não deverá ter dois jogadores que participaram daquela vitória. O zagueiro Pablo, que se recupera de uma contratura muscular na coxa esquerda, e o volante Paulo Roberto, de grande atuação na Arena substituindo o titular Gabriel, que estará em campo nesta quarta.

Confira as escalações de Grêmio e Corinthians no primeiro turno:

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson (Éverton), Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Arthur (Fernandinho); Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Gastón Fernández); e Lucas Barrios.