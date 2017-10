Balbuena, Rodriguinho, Cássio e Jadson eram os jogadores que estariam suspensos caso fossem advertidos com um cartão amarelo na Fonte Nova. Apenas Jô e Camacho receberam a advertência e não estavam pendurados.

Para completar, Carille terá a volta de Gabriel, que completou seu segundo jogo de suspensão após ser punido pelo STJD por conta dos gestos obscenos que fez no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi.