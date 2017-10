Ramiro estava no lugar certo na hora certa para marcar o gol da vitória do Grêmio no último minuto de partida contra o Coritiba. Poderia não estar. Ele escapou de ser expulso pelo árbitro goiano André Luiz de Freitas Castro no duelo deste domingo (15), no Estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileirão.