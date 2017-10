Reinaldo Reginato / Agência Lancepress!

O Grêmio ainda sonha com o título do Brasileirão e terá uma "final" com Corinthians nesta quarta-feira, no Itaquerão, em São Paulo. Mas a distância para o líder ainda é imensa: nove pontos. Segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, as chances de título para o time de Renato são só de 6%.

Apesar da derrota para o Bahia no domingo, o Corinthians segue com 83% de chances de levantar a taça do Brasileirão. O Santos, terceiro colocado, que ainda tem um jogo por fazer na rodada, contra o Vitória, no Pacaembu, tem, neste momento, 5% de chances de conquistar o campeonato. Os outros dois times ainda com possibilidade de título, segundo Tristão Garcia, são Palmeiras e Cruzeiro, com 3% de chances, cada.

O técnico Fábio Carille, do Corinthians, entende que sua equipe será campeã caso conquiste mais cinco vitórias nas 10 rodadas restantes. Por isso, o treinador trata o jogo com o Grêmio como uma final.

— Decisão é desde o primeiro jogo. Quem quer conquistar o Brasileiro tem de encarar assim. O jogo contra o Grêmio já era importante antes do resultado de hoje (domingo). É um concorrente direto — avaliou Carille após a derrota para o Bahia.