O ex-gremista marcou o segundo gol do Tijuana na vitória por 2 a 1 em jogo que ocorreu nesta terça-feira. O primeiro gol foi marcado pelo argentino Gustavo Bou, ex-Racing. O próprio Bou, inclusive, criou a jogada e fez o cruzamento para Bolaños ampliar, ainda no primeiro tempo.

A partida no Estádio Universitário BUAP, na cidade de Puebla, também teve um fato curioso: aos sete minutos do primeiro tempo houve falta de energia e o jogo só foi reiniciado 59 minutos depois. O gol do Lobos foi marcado por Gabriel Escoto no segundo tempo.