Tricolor fez cinco gols na Arena. Jefferson Botega / Agencia RBS

O primeiro dia da quarta rodada do Gauchão começou com uma goleada do Grêmio na Arena, e terminou com uma vitória do Juventude no clássico contra o Caxias. O Ypiranga também triunfou neste sábado (1º).

Neste domingo (2), três partidas fecham a rodada. Veja abaixo os melhores momentos de cada duelo.

Confira os melhores momentos da 4° rodada

Grêmio 5x0 São Luiz

O time de Quinteros segue sem sofrer gols e só aumenta a conta no marcador. Com show de Cristaldo, o Tricolor protagonizou a maior goleada do Gauchão 2025 até aqui.

Ypiranga x Monsoon

Com dois gols de Galego, o Canarinho venceu a primeira no Campeonato Gaúcho. O 2 a 1 sobre o Monsoon veio no primeiro jogo em que o Ypiranga utilizou o uniforme amarelo na temporada, justificando a superstição dos torcedores no Colosso da Lagoa.

Caxias 0x2 Juventude

Com um a mais desde o primeiro tempo, o Juventude superou o Caxias no Centenário. A vitória de 2 a 0 isolou o Papo na liderança do grupo C.

Jogos de domingo no Gauchão: