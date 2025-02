Juventude quebra tabu no Estádio Centenário e vence o Caxias no clássico 289

Erick Farias marcou o segundo gol da partida Bruno Todeschini / Agencia RBS

Foi o torcedor do Juventude que saiu comemorando a vitória no Ca-Ju 289. Na casa do rival, o time alviverde derrotou o Caxias por 2 a 0, na noite deste sábado (1º), no Estádio Centenário, e quebrou um jejum de 22 anos sem vencer o adversário como visitante no Gauchão.

O zagueiro Abner e o atacante Erick Farias marcaram os gols do jogo. O Grená teve o volante Vini Guedes expulso ainda na etapa inicial, logo após o primeiro gol do Ju.

Com o resultado, o Ju lidera o Grupo C com nove pontos. Já o Grená segue como segundo colocado do Grupo B, com seis. Os próximos compromissos de cada time ocorrem na próxima quarta-feira (5). O Caxias visita o Avenida, às 19h, em Santa Cruz do Sul. Já o Juventude duela com o Grêmio, às 22h, no Alfredo Jaconi.

No clássico do Estádio Centenário, os dois treinadores apresentaram novidades nas escalações. No lado grená, a principal foi o goleiro Victor Golas. No alviverde, o atacante Emerson Batalla.

E o começo de jogo foi intenso. Com menos de 20 segundos, o lateral Kelvin tentou a primeira finalização para o Caxias, sem direção. O Juventude tentava desacelerar o ímpeto grená com a troca de passes, mas tinha dificuldades para chegar ao ataque.

Aos 10, em nova chegada do time grená, Kelvyn cruzou para a área e Nescau desviou para fora, longe da meta. Com muitos erros de passes e precipitações das duas equipes, os goleiros não foram ameaçados até os 20 minutos.

A primeira grande chance foi grená. Aos 21, Gustavo Nescau recebeu na frente da área pelo lado esquerdo e bateu colocado. A bola passou perto da trave.

Logo de perder Iago, lesionado, que foi substituído por Gabriel Lima, o Caxias finalizou de novo, desta vez com Richard, sobre o gol. O Juventude, por outro lado, seguia com muitas dificuldades em seu meio-campo e a bola pouco chegava na área adversária. Aos 34, Jadson foi derrubado na ponta direita e a falta tornou-se a principal chance da equipe de Fábio Matias. E o Verdão foi letal.

Após cobrança de falta de Ewerthon e um desvio na primeira trave, Wilker Ángel subiu mais alto que a zaga grená e testou firme. Golas fez grande defesa e espalmou em cima da linha, mas Abner aproveitou o rebote e empurrou para as redes: 1 a 0 Ju.

A situação do Caxias ficou mais complicada aos 39 minutos. Vini Guedes fez uma falta forte em Mandaca na intermediária. O VAR sugeriu a revisão e após ver a intensidade do lance e o local do choque, o árbitro Jean Pierre Lima apresentou o cartão vermelho para o volante grená.

Aos 44, em uma última oportunidade na primeira etapa, Nicholas cobrou falta e Gustavo Nescau cabeceou para fora. Na resposta alviverde, Ewerthon levantou do lado direito para a área e Erick Farias testou para fora.

SEGUNDA ETAPA

Na volta do intervalo, o Ju voltou com uma mudança: Marcos Paulo estreou no lugar de Wilker Ángel, que já havia recebido um cartão amarelo. E o Verdão voltou aproveitando a superioridade numérica.

Pressionando a saída de jogo do adversário, o Ju finalizou com Erick Farias, Batalla e Ewerthon, todas de fora da área, sem a direção da meta.

Aos 13 minutos, após uma sequência de erros de passes, Jadson recuperou a bola e serviu Erick Farias. O atacante dominou, puxou para o pé esquerdo e acertou o canto do goleiro Victor Golas: 2 a 0 Ju.

Logo depois do gol, o Verdão fez duas trocas, com as entradas dos atacantes Ênio e Petterson. Buscando minimizar o prejuízo, o Caxias mandou a campo o lateral Ronei e o volante Paulinho. Em mais um erro na saída de bola, Ênio tabelou com Jadson e ficou cara a cara com Victor Golas. O atacante bateu forte, mas desperdiçou a chance clara.

O Caxias só foi finalizar aos 28 minutos. Em rebote da defesa alviverde, Gabriel Lima bateu de primeira e Gustavo fez a defesa. Três minutos depois, Mandaca fez jogada individual na entrada da área e chutou, mas Golas fez boa defesa. No lance seguinte, cruzamento para a área grená, o goleiro fez a intervenção parcial e Mandaca quase marcou por cobertura.

Aos 36 minutos, Nenê foi chamado pelo técnico Fábio Matias para participar do seu primeiro Ca-Ju. E o camisa 10 quase deu uma assistência para gol, aos 41. O meia cruzou e Ênio cabeceou à direita da trave.

Sob o gritos de "olé", o Juventude apenas administrou os minutos finais e comemorou junto ao seu torcedor a quebra do jejum de 22 anos e a terceira vitória em quatro rodadas no Gauchão 2025.

FICHA TÉCNICA

Caxias 0x2 Juventude

4ª rodada - Gauchão 2025

Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Caxias

Victor Golas; Thiago Ennes (Lorran, 33/2º), Douglas, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Marcelo Nunes, 33/2º) e Nicholas (Paulinho, 19/2º); Richard (Ronei, 19/2º), Iago (Gabriel Lima, 31/1º) e Gustavo Nescau. Técnico: Luizinho Vieira.

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel (Marcos Paulo, int.) e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca (Nenê, 36/2º) ; Emerson Batalla (Ênio, 15/2º), Erick Farias (Vitor Pernambuco, 32/2º) e Giovanny (Petterson, 15/2º). Técnico: Fábio Matias