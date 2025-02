Ypiranga desencanta, supera o Monsoon e vence a primeira no Gauchão 

Galego marcou duas vezes para o Canarinho na primeira etapa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Há torcedores supersticiosos que dizem que o Ypiranga sempre deve atuar com o camisa amarela. Se foi ela que trouxe a sorte que o time de Erechim precisava, não é possível afirmar, mas na estreia do uniforme canarinho de 2025 o clube venceu a primeira partida no Gauchão.

Neste sábado (1º), o Ypiranga desencantou e aplicou 2 a 1 no Monsoon, no Estádio Colosso da Lagoa. Com o resultado, o clube chegou a cinco pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B. Já o Monsoon segue com três, na terceira colocação da Chave C.

O próximo compromisso do Canarinho será na quinta-feira (6), quando enfrenta o São José, às 19h, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 21h30min, o Monsoon recebe o Guarany de Bagé, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O jogo

O técnico Matheus Costa iniciou a partida com uma escalação mais ofensiva e a estratégia deu certo. A participação e movimentação do meio-campo com Jean Pyerre, João Paulo e Lucas Ramos foi notória desde os primeiros minutos. O Ypiranga começou o jogo pressionando o Monsoon que, na primeira etapa, não conseguiu sequer trocar passes.

Em uma jogada que teve origem na lateral direita, o Canarinho quase abriu o placar. Aos 10, após uma troca de passes rápida, Roger avançou até a intermediária, finalizou e obrigou o goleiro Max fazer a primeira defesa.

Aos 13, não teve como o goleiro Max evitar o gol do Ypiranga. Após uma triangulação com Jean Pyerre, Lucas Ramos deu uma assistência para Galego encobrir o arqueiro, finalizar no canto direito e fazer 1 a 0. O bandeirinha chegou marcar impedimento do camisa 18 na hora da finalização, mas depois de revisão no VAR, o árbitro validou o gol.

O Ypiranga seguiu pressionado e criando as melhores oportunidades e, aos 27, ampliou o placar. Após boa jogada na ala esquerdo, Roca cruzou na medida certa para Galego cabecear para o fundo da rede e fazer 2 a 0.

Aos 32, após troca de passes, quase o terceiro gol do Canarinho. Roca recebeu um cruzamento na aérea e, na hora da finalização, obrigou Max a espalmar para evitar que a rede fosse balançada. No rebote, Felipe Marques concluiu em cima do goleiro.

O lateral-direito Roca criou outra oportunidade de conclusão aos 39. Na intermediária, o jogador mandou uma pancada para outra boa defesa de Max.

A última defesa do arqueiro do Monsoon foi logo na sequência. Aos 41, foi a vez de Roger receber na entrada da área e mandar um chute cruzado na tentativa de ampliar o placar, mas o chute foi barrado pelo camisa 1.

Monsoon voltou com outra postura

No intervalo, o técnico China Balbino promoveu três mudanças no Monsoon e, com isso, a equipe de Porto Alegre voltou para o segundo tempo com mais gás e tentando reverter o placar. No entanto, foi o Ypiranga quem teve a primeira boa oportunidade. Aos 3 minutos, Galego avançou pela direita e cruzou para Felipe Marques que, cara a cara com o goleiro Max, concluiu por cima do gol.

Aos 18, Franklin cometeu falta em Jarro, dentro da área, e o árbitro da partida assinalou pênalti para o Monsoon. Leandro cobrou certeiro e descontou para os visitantes: 2 a 1.