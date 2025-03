Atlântico vai enfrentar o Minas na estreia da Liga Nacional de Futsal 2025; veja a tabela

Em 2024, estreia do Galo na LNF também foi contra o Minas, mas fora de casa. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube, Divulgação

O Atlântico conheceu na tarde desta sexta-feira (7), a tabela da Liga Nacional de Futsal (LNF). A estreia do time de Erechim na edição de 2025 será contra o Minas, no dia 19 de abril, às 20h, no Caldeirão do Galo.

Mas antes de estrear na LNF, o Atlântico terá a primeira fase da Copa do Brasil para disputar. A partida de ida será na segunda-feira (10), às 20h30min, contra o Umuarama.

A volta está programada para acontecer no dia 27 de março, às 21h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

E no meio desses confrontos, o Galo terá uma prévia do que terá pela frente na LNF 2025. Isso porque a Supercopa Gramado acontece de 14 a 21 de março, no Ginásio Municipal de Esportes José Francisco Perine, o Perinão, em Gramado.

Além do Atlântico, Joinville, ACBF, Minas, Corinthians, Jaraguá, Praia Clube e Magnus disputarão o torneio.

Confira a tabela do Atlântico na LNF 2025