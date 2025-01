Vila Nova conquista título no sub-11, em Santa Catarina

O Esporte Clube Vila Nova, de Passo Fundo, trouxe mais um título para a cidade do Norte do RS . O time foi campeão da 9ª edição da Copa Maravilha, pela categoria sub-11, na competição de categorias de base, disputada no município de Maravilha-SC.

A grande final foi entre Vila Nova e Academia do Futebol, de Espumoso. Após empate por 1x1, a decisão foi para os pênaltis e a vitória foi garantida com uma defesa do goleiro Guilherme Sepkca e com o gol do título marcado por Martin Karczeski.