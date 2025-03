Sábado de decisão: Ypiranga e São Luiz disputam o título da Taça Farroupilha

Ypiranga e São Luiz decidem neste sábado (8), quem fica com o título da Taça Farroupilha . A partida de volta da grande final acontece a partir das 19h , no Estádio Colosso da Lagoa.

Além do título, o vencedor da Taça Farroupilha garante vaga para disputar a Copa do Brasil em 2026. GZH transmite ao vivo em seu canal no YouTube.