Brasil de Pelotas bate o São José e vence a primeira no Gauchão

Brasil de Pelotas e São José fizeram um duelo físico, equilibrado e decidido nos detalhes , neste domingo (2), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Com gol de Jota, o Xavante conquistou sua primeira vitória no Gauchão 2025 .

Três minutos depois, o Brasil de Pelotas aproveitou uma das raras chances que teve. Jota fez uma bela jogada individual e arriscou o chute de fora da área. A bola foi colocada no ângulo de Rampi . No fim, Gabriel Moysés, do Xavante, ainda foi expulso . Mas os donos da casa conseguiram segurar o placar.

O resultado colocou o Brasil de Pelotas na segunda posição do Grupo C, com cinco pontos conquistados. No meio da semana, o Xavante visita o Inter, no Beira-Rio. O São José soma apenas dois pontos e é o terceiro no Grupo A, tendo como próximo adversário o Ypiranga, no Passo D'Areia.