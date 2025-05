Passo Fundo empata com o Gramadense na estreia da Divisão de Acesso

Fora de casa, o Passo Fundo somou somente um ponto na sua estreia na Divisão de Acesso. O Tricolor não saiu do zero a zero na partida contra o Gramadense, que aconteceu na tarde deste domingo (18), na Vila Olímpica.

No primeiro tempo, o Passo Fundo começou dominando o jogo em Gramado. Mas, com marcação cerrada e disputa no corpo a corpo, a primeira etapa teve poucas chances de gol.

Já no segundo tempo, o Tricolor do Planalto teve duas grandes oportunidades de gol antes dos 18 minutos, mas deixou escapar as melhores chances da partida.

O técnico Gabriel Dutra aproveitou a etapa complementar para fazer três substituições: saíram Vinícius Spaniol, China e Medina para a entrada de JP Bardales, Xandy e Claudiomiro. Mesmo com um time mais encaixado, o Passo Fundo não conseguiu abrir o placar.

Já na reta final do jogo, aos 41 minutos do segundo tempo, o volante Baggio foi expulso após receber dois cartões amarelos. O Tricolor teve que segurar o resultado nos últimos 10 minutos, após a arbitragem definir o acréscimo em seis minutos.