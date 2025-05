Bajeense cria "Gauchão de 1937" em futebol de vídeo game; veja como jogar

Imagine poder reviver clássicos do passado do io Grande do Sul, com craques que marcaram uma era do futebol gaúcho, como Foguinho, do Grêmio, e Castillo, do Inter. Graças à dedicação do estudante de geografia Gabriel Kochenborger, essa experiência se tornou realidade.

O bajeense de 24 anos viajou mais de mil quilômetros e levou cerca de um ano e meio para criar um "Gauchão de 1937" no clássico Pro Evolution Soccer 6 — o PES, de 2006.

Ele simulou o jogo com atletas e times da década de 1930, com seus respectivos uniformes e escudos, além de bola e chuteiras de couro — o mais fiel possível, claro, já que, por óbvio, há muitas limitações nas informações e imagens da época e também do próprio game, ainda que esse permita diversas edições.

Ao todo, reuniu 32 equipes, de 11 cidades, e mais de 600 jogadores. Todo o processo — árduo — está documentado no canal de YouTube de Gabriel, em um vídeo de quase 50 minutos e, até aqui, 50 mil visualizações.

Como foi feito

A escolha do ano do “patch” não foi aleatória. O projeto nasceu em novembro de 2023, enquanto Gabriel estagiava no Arquivo Público Municipal de Bagé.

Nos meses finais de estágio, o estudante ficou responsável pela digitalização do acervo de jornais do arquivo. Por coincidência, o primeiro jornal que ele digitalizou foi de junho de 1937. E, nesse ano em específico, algo diferente acontecia no futebol de sua cidade.

— 1937 foi o ano em que o humilde Grêmio Esportivo Ferroviário quebrou a hegemonia da dupla Baguá, conquistando o único Campeonato Citadino de Bagé que não terminou nas mãos de Bagé ou Guarani. Um ano que se tornou a joia perdida na rica história do futebol da cidade — explica Gabriel.

Portanto, a ideia inicial era apenas criar o Citadino de Bagé. No entanto, ele considerou que dava para ir além dos quatro clubes da cidade. Assim, "cavocou" o futebol gaúcho da época e decidiu criar 32 clubes, formando assim uma espécie de Estadual de 1937.

Na vida real, o Gauchão daquele ano ainda era considerado amador e foi o primeiro sem Grêmio e Inter, recém-profissionalizados. A fórmula de disputa continuava a mesma, os cinco campeões das regiões jogando entre si pelo título. O Grêmio Santanense, de Santana do Livramento, foi o campeão.

Viagens

Para fazer uma reedição mais fidedigna possível do futebol gaúcho da época, Gabriel viajou cerca de mil quilômetros atrás de jornais e outros documentos bibliográficos.

De Bagé, ele partiu para Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Maria, visando informações mais detalhadas das equipes destas cidades.

Para saber sobre os times dos demais municípios, Gabriel fez uma longa pesquisa pela internet e até mandou mensagens nas redes dos clubes ainda existentes — e foi bem recebido, segundo ele.

Desafios

Por mais que o PES permita muitas edições, os desafios para se criar um campeonato de nove décadas atrás são muitos.

Para isso, além de tentar adaptar algumas configurações do jogo ao futebol da época, foi preciso o uso de outros programas de edição de imagens.

— Acho que as maiores dificuldades foram os uniformes. Eu nunca tinha mexido com eles naquele formato. Geralmente eu editava pelo próprio jogo. Então algumas partes disso eram bem chatas. Principalmente gola de camisa, que não é uma coisa tão reta, é uma coisa completamente redonda, era muito chato de encaixar — diz.

Para a construção dos estádios da época, a questão seria ainda mais complexa. Por isso, utilizou alguns que já estavam disponíveis no jogo e em outros patch's, que lembrem os estádios antigos.

E os goleiros, que não usavam luva? Pois é, essa foi uma questão que Gabriel conseguiu "driblar": como o game não permite a ausência das destas nos atletas de baixo das traves, o bajeense deixou as cores das luvas nos mesmos tons de pele dos goleiros. Assim, fica quase imperceptível que o goleiro esteja de luva.

Maluquice ou genialidade?

Ao final do vídeo, Gabriel agradece o apoio dos amigos, das instituições em que conseguiu as informações necessárias e, principalmente, de seus pais, Priscila e Carlos Alberto.

A repercussão do trabalho do bajeense conta com diversos elogios a ele, num misto de adjetivos como: "maluco", "gênio" e "sensacional".

— Por incrível que pareça, os meus amigos não me chamaram de maluco. Talvez porque eles já saibam (risos). Eles apoiaram, ficaram muito ansiosos para quando o vídeo ia ficar pronto e para quando o jogo ia ficar pronto — conta, em entrevista a Zero Hora.

As ideias não param por aí. O patch ainda passa por atualizações, mas, para além deste, outros neste mesmo estilo devem ser criados.

— Pretendo ir além do Rio Grande do Sul e fazer clubes de outros estaduais do Brasil. Quando vai sair isso? Não faço ideia, mas certamente não será em 2025. Talvez em 2026, 2027 — planeja Gabriel.

— Retorno financeiro não teve nenhum. Mas, assim, a parte pessoal, valeu o retorno. Ler os comentários, com o pessoal apoiando e gostando, me deixou muito feliz. Foi bem gratificante — diz.

Como baixar e jogar

No vídeo publicado no canal do Youtube, Gabriel ensina a baixar e instalar o jogo. O processo é fácil, basta o usuário ter o jogo instalado no computador e substituir alguns arquivos.

As equipes presentes no game

Porto Alegre

Grêmio

Inter

São José

Cruzeiro

Força e Luz

Renner

Fussball Porto Alegre

Americano

Villa Nova

Bagé

Grêmio Bagé

Guarany

Ferroviário

República

Pelotas

Brasil

Pelotas

9° Regimento (atual Farroupilha)

Fiateci

Rio Grande

Riograndense-RG

Rio Grande

São Paulo

Cachoeira do Sul

Guarany-CS

Cachoeira

Tamandaré

Novo Hamburgo

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Gaúcho

Cruzeiro

Caxias

Juventude

Flamengo (atual Caxias)

Uruguaiana

Uruguaiana

Santana do Livramento

Grêmio Santanense

Santa Maria

Riograndense-SM

Inter-SM

Produção: Leo Bender e Murilo Rodrigues