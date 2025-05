Primeiro vencedor, maiores campeões e curiosidades: saiba mais sobre a da Divisão de Acesso

Começa neste sábado (17) a Divisão de Acesso 2025 . Quinze clubes vão em busca de duas vagas no Gauchão 2026. A seguir, conheça algumas curiosidades sobre a competição.

Primeiro campeão

Maior campeão

Ypiranga é o maior campeão com cinco títulos.

Pelo RS

Os 15 clubes participantes representam 14 cidades do interior do Estado. Somadas, as populações destes municípios representam 1,6 milhão de habitantes.