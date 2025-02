Jogo truncado Notícia

Guarany de Bagé vence Pelotas e conquista sua primeira vitória no Gauchão

Time da casa fez 1 a 0, com gol do lateral João Victor, no primeiro tempo

02/02/2025 - 21h09min Atualizada em 02/02/2025 - 21h38min