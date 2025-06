Belém amplia em 50% número de voos e reforça infraestrutura de aeroporto para COP30

Secretaria Nacional de Aviação Civil garantirá suporte ao Aeroporto Internacional de Belém por meio de um investimento de R$ 470 milhões. Patrícia Lanini / Divulgação NOA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com a proximidade da COP30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a malha aérea de Belém terá um aumento de 50% no número de voos programados para o período do evento em novembro.

As tratativas para ajustar a malha aérea da capital do Pará ocorreram por meio de articulações entre o governo federal, a Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop), a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo a organização da COP30, um dos resultados dessas tratativas foi a antecipação da programação dos slots — as autorizações para pousos e decolagens —, o que permitiu que as companhias aéreas se organizassem com maior antecedência e oferecessem voos extras.

Demais medidas

Conforme a organização, a Secretaria Nacional de Aviação Civil também informou que não há necessidade de instalar novos aeroportos executivos, mas que garantirá suporte ao Aeroporto Internacional de Belém por meio de um investimento de R$ 470 milhões em obras de requalificação e antecipação dos prazos de entrega.