Gauchão: veja os resultados da 1ª rodada e assista aos gols

O Gauchão 2025 começou recheado de gols. A bola voltou a rolar pelo Estadual nesta quarta-feira (22), com cinco jogos. Na quinta (23), ainda tem o confronto entre Monsoon e Caxias.

A primeira rodada reservou empates de Inter e Grêmio, respectivamente, contra Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas, além de vitória do Juventude, na Serra, assumindo momentaneamente a liderança do Estadual. Veja abaixo como foram as partidas.

Confira os melhores momentos da 1° rodada

Guarany 2x2 Inter

O Colorado empatou em 2 a 2 com o Guarany de Bagé nesta quarta-feira (22), no Estrela D’Alva. Alan Patrick fez o primeiro, mas Yan Philippe marcou duas vezes. Coube ao jovem Victor Gabriel o gol da reação colorada.

São Luiz 2x1 Avenida

O time de Ijuí fez valer o fator local e bateu o Avenida por 2 a 1. Adailson e Felipe Tontini marcaram para o São Luiz. Já os visitantes descontaram com o Mateus Martins.

Juventude 2x0 Ypiranga

Com dois gols de Gilberto, o Juventude estreou com vitória diante do Ypiranga. No duelo no Estádio Alfredo Jaconi, um dos gols foi marcado na primeira etapa e outro, de pênalti, na segunda.

São José 1x1 Pelotas

Em jogo marcado por confusão na arquibancada, São José e Pelotas ficaram no 1 a 1 no Estádio Passo D'Areia. O Zeca saiu na frente em gol contra de Heverton. A equipe do Sul do Estado empatou com Yuri.

Brasil de Pelotas 0x0 Grêmio

Xavante e Tricolor não conseguiram balançar as redes no Estádio Bento Freitas. Poucas chances foram criadas ao longo do duelo.

Monsoon x Caxias