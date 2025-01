Inter sofre na defesa e só empata com o Guarany na estreia no Gauchão

Não foi dessa vez que os colorados puderam comemorar a primeira vitória do ano. Na estreia pelo Gauchão, o Inter empatou em 2 a 2 com o Guarany de Bagé nesta quarta-feira (22), no Estrela D’Alva. Alan Patrick fez o primeiro, mas Yan Philippe marcou duas vezes. Coube ao jovem Victor Gabriel o gol da reação colorada.

O time de Roger Machado volta a campo no próximo sábado (25), às 16h30min, para enfrentar o Juventude. Será mais uma estreia, a do Beira-Rio em jogos oficiais nesta temporada.

Pênalti e virada

A primeira escalação colorada no campeonato não teve surpresas. Ainda sem poder contar com Bernabei, o Roger Machado optou por Braian Aguirre improvisado na lateral-esquerda. Luis Otávio, aos 17 anos, foi titular já que Fernando estava fora e Rômulo está de saída para o Tigres, do México.

Com Rochet em recuperação de tendinose no joelho, Anthoni começou a partida e não demorou a trabalhar. Bastaram três minutos para Marcelinho finalizar dentro da área. O goleiro espalmou. Pouco depois, Wanderson respondeu com chute rasteiro, mas sem perigo.

Foram as únicas duas chances de gol até os 20 minutos, quando Talles cometeu pênalti em Wesley. O lateral acertou a perna esquerda do atacante, e o árbitro Jonathan Pinheiro assinalou após revisão no VAR. Alan Patrick cobrou e converteu.

Em desvantagem e com dificuldade em atacar, o Guarany ameaçou em rara escapada pela direita. Talles cruzou e João Victor disparou por cima da meta. Quem assustou mesmo foi Wanderson em novo chute da intermediária. O travessão salvou.

A vitória parcial que parecia tranquila desapareceu como a luz do sol no início de noite no Estrela D’Alva. Em dois minutos, Yan Philippe virou para o Índio.

Aos 39 minutos, uma cobrança de lateral sobrou para o centroavante finalizar com espaço. E aos 41, o camisa 9 aproveitou o cruzamento preciso de Luiz Felipe para fazer o 2 a 1 de cabeça.

Nos acréscimos, Jonathan livrou o Guarany em tentativas de Borré e Vitão, garantindo a dor de cabeça de Roger Machado no vestiário. O treinador já havia mexido no time duas vezes no primeiro tempo. Bruno Gomes e Clayton sentiram dores e saíram aos cinco e aos 25 minutos, respectivamente.

Empate e pressão

E foi justamente um dos jovens que saiu do banco na etapa inicial que igualou o placar. Alan Patrick bateu falta e Victor Gabriel voou para o cabeceio, aos 4 minutos.

Apagado na primeira metade da partida, Alan Patrick voltou inspirado. Driblou David e Marllon e disparou da entrada da área para grande defesa de Jonathan. O meia também tentou enganá-lo em bomba de bola parada, mas o arqueiro se recuperou a tempo.

Após mais de 15 minutos de uma disputa inerte, o Inter intensificou a pressão. Wesley ressurgiu na partida com um chutaço que pegou na trave. Foi o mais perto que os visitantes chegaram da vitória no segundo tempo, aos 29 minutos.

Vitinho e Wesley ainda tentaram na reta final. No abafa, nada feito. O restante da partida teve ritmo do início de temporada. Quedas por dores ou cansaço, pouco futebol e o grito de vitória engasgado em ambas torcidas.

Ficha técnica

Campeonato Gaúcho — 1ª rodada — 22/1/2025

Guarany de Bagé (2)

Jonathan; Talles, Bruno, Saulo e João Victor (Vitor Oliveira, 9’/2°T); David (Fabio Luis, 21’/2°T), Murilo e Marcelinho (Rogério Sena, 9’/2°T); Luiz Felipe (Marllon, INT), Yan Philippe (Jackson, 17’/2°T) e Jean Lucca

Técnico: Márcio Nunes

Inter (2)

Anthoni; Bruno Gomes (Pablo, 5’/1ºT), Clayton (Victor Gabriel, 25’/1ºT) Vitão e Aguirre; Luis Otavio (Bruno Henrique, INT) e Thiago Maia; Wanderson (Vitinho, 35’/2ºT), Alan Patrick e Wesley; Borré

Técnico: Roger Machado

Gols: Alan Patrick (I), aos 24min, Yan Philippe (G), aos 39min e 41min, do 1º tempo; Victor Gabriel (I), aos 4min do 2º tempo

Cartões amarelos: Thiago Maia e Alan Patrick (I); Yan Philippe e Murilo (G)

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Otavio Legramanti. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

Local: Estádio Estrela D’Alva, em Bagé

Próximo jogo

Sábado, 25/1 — 16h30min

Inter x Juventude

Beira-Rio – Campeonato Gaúcho (2ª rodada)