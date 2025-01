Inter negocia compra de percentual de Rômulo para aumentar lucro com venda

O Colorado detém 65% do passe do volante, enquanto os outros 35% são do clube mineiro . Os valores são mantidos sob sigilo, mas são inferiores à totalidade que os mexicanos estão dispostos a pagar pelo jogador de 24 anos.

Rômulo desembarcou no Beira-Rio em meados de 2023, inicialmente por empréstimo. No início do ano passado, teve o percentual comprado por R$ 3 milhões. Com a camisa colorada disputou 72 jogos e marcou um gol.