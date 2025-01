Victor Gabriel comemora gol e projeta briga por espaço no Inter: "Farei meu melhor para continuar"

Os jogadores do Inter deixaram o gramado do Estrela D'Alva irritados com a condução da arbitragem no fim do empate em 2 a 2 com o Guarany de Bagé. Apenas dois atletas atenderam aos pedidos dos repórteres para falarem com a imprensa sobre a estreia colorada no Gauchão. Um deles foi um dos protagonistas da partida.