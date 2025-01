Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate contra o Guarany

Colorado jogou no Estrela D'Alva, em Bagé. Arte GZH

O Inter empatou com o Guarany em 2 a 2, nesta quarta-feira (22), em Bagé. O duelo abriu o Gauchão 2025 para o Colorado.

A equipe de Roger Machado saiu na frente, com gol de Alan Patrick, de pênalti, e sofreu a virada, com dois gols de Yan Philippe. O zagueiro Victor Gabriel igualou o placar para o Colorado no segundo tempo.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Não teve culpa nos gols e, no mais, foi pouco exigido. Nota 5,5

Bruno Gomes

Ficou cinco minutos em campo. Sem nota

Clayton Sampaio

Não comprometeu enquanto esteve em campo. Foi substituído aos 25 minutos. Nota 5

Vitão

Atuação regular na defesa e quase marcou um gol de cabeça no final do primeiro tempo. Nota 5,5

Aguirre

Precisou mudar de posição durante o jogo. Não conseguiu contribuir para o ataque. Nota 5

Luis Otávio

Se apresentou pouco para o ataque e não conseguiu cortar o cruzamento para o segundo gol do Guarany. Nota 4,5

Thiago Maia

Desempenho protocolar, escondido em meio à movimentação do jogo. Nota 5,5

Alan Patrick

Apagado no primeiro tempo. No segundo, conduziu a reação colorada. Nota 7

Wanderson

Teve dois bons chutes no primeiro tempo e pouco fez a mais. Nota 6

Wesley

Esteve longe do Wesley de 2024, mas acertou uma bola na trave no segundo tempo. Nota 6,5

Borré

Isolado no ataque, não apareceu no jogo. Nota 5

Pablo

Tímido no ataque, em especial no segundo tempo. Teve dificuldades para conter o lado direito do Guarany. Nota 5

Victor Gabriel

Afastou mal a bola que deu origem ao primeiro gol do Guarany, mas fez o gol de empate do Inter. Nota 6

Bruno Henrique

Ajudou o Inter a aumentar o controle do jogo no segundo tempo. Nota 6

Vitinho

Entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Sem nota