Alan Patrick ingressa em top 10 de goleadores do Inter no século

Camisa 10 colorado marcou de pênalti em Bagé. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Nasceu dos pés do camisa 10 o primeiro gol do Inter em 2025. Alan Patrick converteu o pênalti no empate contra o Guarany de Bagé, na abertura do Gauchão. O meia ainda deu uma assistência para o gol de cabeça do zagueiro Victor Gabriel.

Com o gol marcado em Bagé, Alan Patrick ingressou em uma lista dos maiores artilheiros do Inter no século 21. Ou seja, desde 2001. Em duas passagens pelo clube, o jogador soma agora 41 gols em 191 jogos.

O ranking tem como líder Leandro Damião. O centroavante, que está próximo da aposentadoria, fez 108 gols com a camisa colorada. Ele é seguido por D'Alessandro, hoje diretor do clube, com 97 gols. Já a terceira posição é ocupada por Alex (78 gols).

Alan Patrick superou os números de Nico López. O uruguaio balançou as redes 40 vezes. O próximo do top 10 é Taison. Atualmente no futebol grego, o ex-atacante do Inter anotou 44 gols.

Alan Patrick pelo Inter